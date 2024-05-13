VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Gerçek bir aydın toplumun değerlerinden kopuk olamaz
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Cari işlemler açığı geriledi
"Hamas teslim olursa savaşın biteceğini" savundu
13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:15:00

Netanyahu "Hamas teslim olursa savaşın biteceğini" savundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın silah bırakıp teslim olması ve İsrailli esirleri teslim etmesi halinde" Gazze Şeridi'ne saldırılarını bitireceklerini savunarak Hamas'ın Gazze Şeridi'nden sürgüne gitmesi seçeneğinin masada olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li yazar Dan Senor'a verdiği röportajında, Hamas'ın kabul ettiği ancak İsrail tarafından reddedilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının gölgesinde Hamas silah bırakırsa İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, "Hamas silah bırakır, teslim olur ve de esirleri teslim ederse, savaş yarın bitebilir. (Hamas liderliğinin) Sürgüne gitme seçeneği hala geçerli, her zaman tartışabiliriz ama en önemli konu teslim olmak. Eğer silah bırakırlarsa, savaş biter." ifadesini kullandı.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bini çocuk, 10 bin kadarı kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil binyamin netanyahu hamas ateşkes esir takası gazze
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX