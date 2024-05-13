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Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00:00

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu atadı.

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Etiketler : rusya vladimir putin sergey şoygu güvenlik konseyi sekreteri
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