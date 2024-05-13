13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:00:00
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı
Kaynak: AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu atadı.
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