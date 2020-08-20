Rusya'yı karıştıran haber! Putin karşıtı Navalni zehirlendi

Putin karşıtı en büyük protestoların başını çeken isim siysetçi Aleksey Navalni zehirlendi!
Devlet Başkanı Putin karşıtlığı ile ün yapan ve en büyük protestoların başını çeken isim Aleksey Navalni, Sibirya'dan Moskova'ya uçarken zehirlendi. Uçak açil koduyla iniş yaptı. Yoğun bakıma kaldırılan Navalni'nin hal gözlerini açmadığı bildirildi
Rusya'da ve uluslararası kamuoyunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlığıyla ün yapan siysetçi Aleksey Navalni, Sibirya'daki Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken birden fenalaştı.
Navalni'nin durumunun bir anda çok kötüye gitmesi üzerine, uçak Omsk şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Hastaneye kaldırılan Navalni, yoğun bakıma alınırken, Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından ilginç açıklamalarda bulundu.
Yarmış açıklamasında, 'Navalni, Sibirya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya dönerken uçuşun ortasında aniden kendini kötü hissetmeye başladı. Uçağı acilen Omsk'a indi ve zehirlendiği tespit edildi.' ifadelerini kullandı.
SADECE ÇAY İÇMİŞTİ
Yarmış, uçuştan önce hiçbir belirti göstermeyen Navalni'nin bu sabah sadece çay içtiğini belirtti ve çayına bir şey karıştırılarak zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü.
Yarmış, Navalni'nin yolculuğun ortasında, önce terlemeye başladığını, tuvalete gittiğini ve burada bayıldığını söyledi.
Uçağın inmesinin ardından bir kliniğe götürülen Navalni'nin, halen yoğun bakımda olduğu ve gözlerini henüz açmadığı bildirildi.
(star.com.tr)
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