19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:04:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:04:00
Pompeo: ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor
Kaynak: AA
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor" açıklamasında bulundu.
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