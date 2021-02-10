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10 Şubat 2021 Çarşamba 19:52:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 19:52:00

Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem

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Yeni Kaledonya'nın açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem ile ilgili bir haber de Yeni Kaledonya'nın açıklarından geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Loyalty Islands bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken can ve mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler : Endonezya Yeni Kaledonya deprem
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