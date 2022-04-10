''Türkiye'nin düşmanları, bizim düşmanımızdır''

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10 Nisan 2022 Pazar 10:48:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 10:48:00

Pakistan'ın yeni lideri olmak üzere! "Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımızdır"

Kaynak: AA

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Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek. Ülke basınında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor. Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapatan Şahbaz Şerif, 'Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu gün içinde Meclis Başkanlığına yapmaları gerektiğini ifade etti.

Sadık, yeni başbakanın yarın öğleden sonra mecliste seçileceğini belirtti.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

Basında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor.

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI, PAKİSTAN'IN DA DÜŞMANLARIDIR"

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapatan Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Türk halkı aleyhine hiçbir şey yapmayacağını ifade ederek "Türkiye için iyi olan, Pakistan için de iyidir. Türkiye için kötü olan, Pakistan için de kötüdür. Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.

Etiketler : Pakistan Müslüman Ligi-Navaz İMRAN HAN Pakistan PML-N lideri Şahbaz Şerif
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