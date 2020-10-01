01 Ekim 2020 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 18:00:00
NATO: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizma kuruldu
NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.
Ayrıntılar geliyor
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