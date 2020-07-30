Mısır'dan akılalmaz Suriye hamlesi
Anadolu Ajansı'nın (AA) askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği son dakika haberine göre; Mısır geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib bölgesine asker gönderdi. Haberde, yaklaşık 150 Mısır askerinin Hama Askeri Havalimanına indiği ve daha sonra İdlib'in güneybatısına konuşlandığı kaydedildi. Gelen askerlerin Esed saflarında savaşacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği son dakika haberine göre; Mısır geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib bölgesine asker gönderdi. Haberde, yaklaşık 150 Mısır askerinin Hama Askeri Havalimanına indiği ve daha sonra İdlib'in güneybatısına konuşlandığı kaydedildi. Gelen askerlerin Esed saflarında savaşacağı belirtildi.
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