VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Başkan Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya mesaj
Rusya'dan NATO'ya ültimatom
"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"
Türkiye "Parlatino'ya gözlemci oldu!
Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti!
Ayşenur Arslan'dan skandal sözler
Mossad casuslarına MİT operasyonu
Millet İttifakı'nda gayrıresmi önseçim! Peş peşe hamleler!
Türkiye ile ilgili beklenmedik itiraf!
Libya'dan Türkiye açıklaması
21 Ekim 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 08:14:00

Miçotakis'i mecliste topa tuttular: Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapıyorsun!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yunanistan'da muhalefet, Başbakan Miçotakis'i halkı Türkiye'ye karşı savaşa kışkırtmakla suçladı. Yunanistan'da yapılan araştırmalar halkın yüzde 43'ünün Türkiye ile savaş olacağına inandığını gösterdi.

Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin savunma politikaları ülkede tepki çekiyor. Muhalefet, Başbakan Miçotakis'i Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçluyor.

TRT Haber'in haberine göre, hükümetin halkı savaş psikolojisine soktuğuna ilişkin sert eleştiriler yapılıyor.

Syriza partisi lideri Aleksis Çipras, Fransa ve ABD ile yapılan anlaşmalara karşı olduğunu ifade ederken, Mera 25 Partisi lideri Varufakis, Başbakan Miçotakis'in halkı ekonomik açıdan desteklemek yerine korku politikası ile beslediğini söyledi.

HALKIN YÜZDE 43'Ü TÜRKİYE İLE SAVAŞ OLACAĞINA İNANIYOR

Yapılan bir kamuoyu araştırması da halkın savaş beklentisini ortaya koydu.

Open TV'nin yaptırdığı ankete göre, Yunanistan'da halkın yüzde 43'ü Türkiye ile savaş olacağına inanırken yüzde 45'i ise "savaş olur mu?" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Atina yönetiminin savunma anlaşmalarını protesto eden bazı gruplar da sokaklara indi. "Fransa-Yunanistan anlaşmasına hayır" pankartı taşıyan protestocular, ABD'nin ülkede askeri üs kurmasına da tepki gösterdi.

Etiketler : Open TV Yunanistan Miçotakis
2 saat ‘Yalın' konser

2 saat ‘Yalın' konser
Hayvansever Sinem

Hayvansever Sinem
Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar

Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar
Polonya'da prömiyer

Polonya'da prömiyer
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi
Kavgayla ilgim yok

Kavgayla ilgim yok
Evlilik yolunda ayrılık

Evlilik yolunda ayrılık
Derya diz çöktürdü

Derya diz çöktürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER