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22 Eylül 2020 Salı 07:04:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 07:04:00

Malezya Başbakanı Muhyiddin'den BM'ye çağrı: "Kuruluşun reforma gitmesi şart"

Kaynak: AA

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Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Birleşmiş Milletlere (BM) reform yapılması çağrısında bulundu. Muhyiddin, bugün hala çözülemeyen savaş ve iç çatışmaların çok sayıda insanı mağdur ettiğini belirterek "Birleşmiş Milletler bu konuda ilerlemelidir. Bunu yapmak için de kuruluşun reforma gitmesi şart." dedi.

BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe video mesaj gönderen Başbakan Muhyiddin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve uluslararası sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı tebrik ederek başlayan Muhyiddin, BM'nin insan haklarını korumak için şimdiye kadar imzalamış olduğu anlaşmalara dikkati çekerek "Maalesef son yıllarda bazı ülkelerin bu anlaşmaları dikkate almadığına şahit oluyoruz. Umarız bu tavırlarından vazgeçerler." dedi.

- KOVİD-19 AŞISI TÜM TOPLUMLAR İÇİN ULAŞILABİLİR OLMALI

Muhyiddin, Kovid-19'a dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın çok fazla can aldı ve dünya ülkelerinin sağlık politikasının etkinlik kapasitesini gösterdi. Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkileri de çok ağır oldu. Aşının bulunması durumunda, bütün ülkeler ve toplumlar için ulaşılabilir olmasını temin etmeliyiz. Bu konuda hiçbir şekilde ayrım yapılmamalıdır. Unutmamalıyız ki pandemi dünya genelinde hiçbir ayrım yapmıyor. Biz de pandemiyi önlemeye yönelik çalışmalarımızda ayrım yapamayız."

BM'nin bütün ülkelerin toplanabileceği tek uluslararası çatı olduğunun altını çizen Muhyiddin, "75 yıllık geçmişi boyunca kuruluşun birçok alanda, özellikle sosyal ve ekonomik kalkınmada önemli işler yaptığı bir gerçektir. Bunun yanı sıra kabul etmeliyiz ki BM, nesillerimizi savaşın belasından kurtarmakta başarısız olmuştur." şeklinde konuştu.

- BM'YE REFORM ÇAĞRISI

Muhyiddin, bugün hala çözülemeyen savaş ve iç çatışmaların çok sayıda insanı mağdur ettiğini belirterek "Birleşmiş Milletler bu konuda ilerlemelidir. Bunu yapmak için de kuruluşun reforma gitmesi şart." ifadelerini kullandı.

BM'ye dünyanın her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Malezya Başbakanı, "Buna karşın BM, daha iyi yapılanmalı ve bu sadece siyasi çerçevede değil, üye ülkelerin dünyadaki sorunların çözümüne sürekli destek vermesiyle sağlanmalıdır." dedi.

Muhyiddin, gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek hazırlama yolunda BM üyesi ülkelerin iş birliği içinde çalışması temennileriyle konuşmasını sonlandırdı.

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