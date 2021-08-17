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17 Ağustos 2021 Salı 09:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 09:55:00

Maduro'dan kızdıracak sözler: Onu yendik ve ezdik

Kaynak: AA

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi. ABD ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade eden Maduro, ''ABD'nin seçkinleri bize dayanamaz. Şimdi (muhalefet lideri) Guaido'ya daha az katlandılar çünkü o onları aptal yerine koydu. Guaido'yu politik olarak yendik ve ezdik.' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ile muhalefet arasında 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan müzakerelerin başarılı olması için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Uluslararası basın mensuplarına açıklamalarda yapan Maduro, Venezuela'daki meşru otoritenin tanınması için üç teklifte bulunduklarını ve müzakereler için Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e tam yetki verdiklerini söyledi.

Maduro, ABD ile de diyaloğa hazır olduklarını vurgulayarak, "ABD'nin seçkinleri bize dayanamaz. Şimdi (muhalefet lideri) Guaido'ya daha az katlandılar çünkü o onları aptal yerine koydu. Guaido'yu politik olarak yendik ve ezdik." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, muhalefet ile yürüttükleri diyalog sürecini sabote etmeye çalıştığını iddia eden Maduro, Kolombiya'dan endişe verici haberler aldıklarını dile getirdi.

- "VENEZUELA'YA UYGULANAN BASKILAR SONA ERMELİ"

Maduro, muhalefetle başlattıkları müzakere sürecinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Ulusal Meclis, muhalefet ile imzalanan mutabakat muhtırasını yakın zamanda genel oturumda tartışacak ve yasal olarak onaylayacak. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ve zalimane baskılar sona ermeli." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

- MÜZAKERE SÜRECİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini belirtmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

VENEZUELA HÜKÜMETİ İLE MUHALEFET ARASINDAKİ 1. TUR GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan 1. tur müzakerelerinin sona erdiği bildirildi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Meksika'nın Norveç Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ortak bildiride, siyasi ve sosyal olarak bir arada yaşamanın net kurallarına bağlı kalınacağı belirtilerek, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Üniter Platformu, yapıcı toplantılar yaptığımızı teyit etti." ifadesine yer verildi.

Müzakerenin açılış etkinliğinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın huzurunda taraflar, uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Hükümet ile muhalefetin müzakere yapmak için anlaşmaya vardığı maddeler, herkes için politik haklar ve seçim güvencesi, gözlemlenebilir ve doğrulanabilir seçimler için seçim takvimi, yaptırımların kaldırılması ve varlıklara ilişkin hakların iade edilmesi, anayasal hukuk devletine saygı, siyasi ve sosyal bir arada yaşama, şiddetten vazgeçme ve şiddet mağdurlarının tazmini, Venezuela halkı için ulusal ekonominin korunması ve sosyal koruma önlemleri, mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması, izlenmesi ve doğruluğunun onaylanması olarak sıralanmıştı.

Etiketler : Venezuela Devlet Başkanı Meksika Norveç Büyükelçiliği Nicolas Maduro
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