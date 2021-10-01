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01 Ekim 2021 Cuma 00:04:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 00:04:00

Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl sonra başladı

Kaynak: AA

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Libya'nın başkenti Trablus ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki sivil uçuşlar, 7 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Libya'da Trablus'un Mitiga Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Libya devletine ait Afriqiyah Airways uçağının 7 yıl sonra Kahire Havaalanına doğru yola çıktığı duyuruldu.

İki ülke arasındaki sivil hava taşımacılığı, iki ayrı Libyalı hava yolu firması ile yapılacak.

Trablus'tan Mısır'ın İskenderiye kentine uçuşlar bulunurken, başkent Kahire seferleri ise Mısır makamlarının "güvenlik koşullarını" gerekçe göstermesi nedeniyle yapılamıyordu.

İÇ SAVAŞ NEDENİYLE UÇUŞLAR DA DURMA NOKTASINA GELDİ

Libya'da 2014 yılından bu yana şiddetlenen iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle çok sayıda büyükelçilik ve yabancı misyon bu ülkedeki faaliyetlerini durdururken, uluslararası uçuşlar da tamamen durma noktasına gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında geçen yıl ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlandı.

Etiketler : Libya Trablus Mitiga Havaalanı Kahire
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