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04 Ağustos 2020 Salı 17:31:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 17:31:00

Libya'daki Tebu kabileleri Murzuk katliamının sorumlusu Hafter'in yargılanmasını istiyor

Kaynak: AA

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Libyalı Tebu kabileleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin geçen yıl 4 Ağustos'ta Murzuk kentine düzenlediği ve 50'den fazla sivilin hayatına mal olan hava saldırısının sorumlularının yargılanmasını istiyor.

Katliamın birinci yılı dolayısıyla, Murzuk'taki kabileler adına Tebu Kongresi yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Savaş suçlusu Halife Hafter ve milislerinin, yönetimi güç ve askeri yöntemlerle ele geçirmek amacıyla dış güçlerden destek alarak yürüttüğü savaşta uyguladığı şiddet, terör, katliam, tehcir, ötekileştirme ve meşru hükümete karşı darbeyi en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tebu kabilesi mensuplarının kasıtlı olarak hedef alındığı belirtilen saldırının, "Murzuk şehrine açtığı savaşta, askeri vesayeti reddeden özgür devrimcilerin iradesini kırmakta başarısız olan ve yenilen, savaş suçlusu Hafter tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarıyla" yapıldığı vurgulandı.

Şehirdeki sivil yerleşim bölgesi Kalâ'da düzenlenen saldırıda, 50'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, 70'den fazla sivilin yaralandığı belirtilmişti.

Ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ve insan hakları örgütlerine çağrı yapılan açıklamada, suçluların cezalandırılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, "Meşru Ulusal Mutabakat Hükümetini destekliyor, şanlı 17 Şubat Devrimi'ne karşı darbeyi reddediyoruz. Sivil devleti ve yönetimin, ülke Anayasası'na uygun şekilde meşru yollarla ve barışçıl yöntemlerle el değiştirmesini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tebular katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı

Öte yandan, Tebu Kongresi Başkanı ve başkent Trablus'taki Libya Parlamentosu Afrika İlişkileri Müsteşarı İsa Abdulmecid Mansur, katliamın sorumlularının hesap vermesi için geçen yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde girişimde bulunduklarını söyledi.

Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "27 Eylül'de (2019) UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ile görüştük ve Murzuk'ta yaşanan katliama dair belge ve delilleri kendisine sunduk. Konu aralık ayında da BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme geldi. Davayı şu anda takip ediyoruz." dedi.

Hava saldırısında yaralananların Trablus ve Tunus'taki hastanelere kaldırıldığını kaydeden Mansur, kurtarılamayan yaralılarla birlikte ölü sayısının 53'e çıktığını kaydetti.

Tebulu siyasetçi, ayrıca, BAE yönetiminin, "Libya'da işlediği savaş suçları için uluslararası alanda hesap vermesi gerektiğini" vurguladı.

Libya'nın önde gelen etnik gruplarından birini oluşturan Tebular, ülkenin güney ve güneydoğusunda, Nijer ve Çad sınırını kapsayan bölgede yaşıyorlar.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

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