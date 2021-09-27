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27 Eylül 2021 Pazartesi 19:38:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 19:38:00

Kosova ile Sırbistan arasında kriz

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Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan ‘plaka' gerginliği tırmanıyor. NATO'dan yapılan itidal çağrılarına rağmen sınıra asker takviyesi yapan Sırbistan, NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat süre verdi.

Kosova'yı ziyaret eden Arnavutluk başbakanı ise Sırbistan'ın pireyi deve yaptığını söyledi. Kosova'nın geçen hafta Sırbistan plakalı araçlara sınır geçişlerinde getirdiği yasak gerginliğe neden oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sosyal medya hesabı üzerinden, taraflara itidal ve diyaloğa dönüş çağrısı yaptı.

"NATO'NUN TEPKİ GÖSTERMESİ İÇİN 24 SAAT BEKLEYECEĞİZ"

NATO'nun çağrısına Sırbistan'dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz" dedi.

Sırbistan ordusuna ait askeri uçakların Kosova sınır hattında uçması ve sınıra asker yığılması ise tepki çekti.

"SIRBİSTAN, PİREYİ DEVE YAPIYOR"

Kosova'ya bir günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk başbakanı Edi Rama ise Kosova'nın egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak Sırbistan'ın pireyi deve yaptığını ifade etti.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı da sınırdaki Sırp askeri birliklerin çekilmesini istedi.

Kosova hükümeti, geçen hafta aldığı kararla Sırbistan plakalı araçların sınır geçişlerini yasaklamıştı.

Karar, Kosova'da yaşayan ve Sırp plakasına sahip olanların sınır geçişlerinde geçici plaka kullanmasını zorunlu kılıyor.

Etiketler : NATO Sırbistan Kosova
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