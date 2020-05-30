Bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını hafifletmeye başlayan Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde bir süredir yeni tip koronavirüs vaka sayıları artıyor.

Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) birkaç hafta önce yavaşlayan vakalar yeniden artış eğilimine girmeye başladı.

SON 24 SAATTEKİ TEST SAYISINA GÖRE VAKA ORANI ÇOK YÜKSEK

Kovid-19 artışında en çok etkilenen ülke ise Katar oldu. Şu ana kadar toplam 217 bin 988 test yapılan ülkede 55 bin 262 vaka bulunuyor. Katar'da toplam ölü sayısı sadece 36 iken iyileşenlerin sayısı 25 bin 839. Son 24 saatte en çok göze çarpan veri ise test sayısı ile vaka oranı. Katar Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan detaylara göre; son 24 saatte 5 bin 91 test yapıldı. Pozitif çıkan vaka sayısı ise 2 bin 355. Bu rakam, Katar'da bugüne kadar bir günde tespit edilmiş en yüksek vaka sayısı.

KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTAN'DA YENİ BİLANÇO

Suudi Arabistan son 24 saatte 1618 yeni vaka 22 yeni ölüm bildirerek, toplam 83 bin 384 vakayı 480 ölümü doğruladı.

Kuveyt de ise toplamda 26 bin 192 vaka 205 ölüm bulunuyor.

(Haber7)