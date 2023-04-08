VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC'den ABD'ye tepki: Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir
"Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacak"
Bakan Nebati: Bizim yaptıklarımızı idrak edemiyorlar
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim
Güney Afrika'da bir Osmanlı hatırası: Nur'ul Hamidiye Camisi
Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu
08 Nisan 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 18:00:00

KKTC'den ABD'ye tepki: Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD, Kıbrıs Rum yönetimine silah desteğini sürdürüyor. KKTC söz konusu desteği kınadı. Rumların silahlanmasının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, önce Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Ardından karşılıklı askeri eğitimleri başlattı.

ABD'nin bölgedeki denizaltısı da Rum limanlarına demirledi.

Bununla da kalmadı, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, denizaltıyı ziyaret etti.

"İSTİKRAR VE HUZUR ORTAMINI BOZACAK"

Rum savunma bakanı Mihalis Yorgallas da ABD'den silah sistemleri alacaklarını açıkladı.

Bu açıklama KKTC'de tepki ile karşılandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rumların silahlandırılmasının Ada'da ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozacağı uyarısı yaptı.

"ATILAN ADIMLARA KARARLILIKLA KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rumların sistematik şekilde silahlandırıldığına işaret edildi.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağı kaydedildi. Açıklamada ''Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir'' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, "tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir" vurgusu da yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesi de şiddetle kınandı.

Etiketler : kktc abd rum kesimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX