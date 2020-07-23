  • BIST
    118683
  • Dolar
    6,8499
  • Euro
    7,9389
  • Altın
    412,7760
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk resmi rakibi İlhan Cihaner oldu!
Tunus'ta '"darbe" suçlaması: BAE ve Mısır darbe yapılması için zemin hazırlıyor
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kadınlar delile gerek duymadan koruma talep edebilir!
Yunanistan'dan yeni Ayasofya girişimi! Bakın ne planlıyorlar!
Esnafa müjde! Kredi borçları ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den açıklama! Okulların açılması bayrama bağlı
Rusya ile tarih kesinleşti! Yeniden başlıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Kredi çekip altın alıyorlar
Türkiye'den jet cevap! F-16'lar, SİHA'lar ve 15 savaş gemisi bölgeye konuşlandı
Türkiye dünyaya duyurmuştu, ABD'den hadsiz hamle!
Ailesi şokta! Kayıp kızları sevgilisiyle birlikte kendi iş yerlerini soydu!
'Bizler Türk ordusunun sayesinde kurtulduk!'
Kanınız çekilecek! Pınar'ın katili o caninin ifadesi ortaya çıktı...
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüste son 24 saat...
IMF finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gitti
ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı
Sudan'da sivil valiler dönemi başladı
Afrika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 687 kişi öldü
Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 08:38:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 08:44:00

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Bizler Türkiye'nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdik"

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ve Türk ordusu sayesinde kurtuluşa erdiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamasında, "Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı Türkler 1878'den sonra 96 yıl ayrı kaldıktan sonra 20 Temmuz 1974'te şafak vakti Türk askerinin yeniden adaya çıkmasıyla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştu" dedi.

Töre, 1571'den beri Kıbrıs'ta var olan Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin ve Türk ordusunun sayesinde kurtuluşa erdiğini kaydetti.

"TÜRK ORDUSU GELMESEYDİ..."

Töre açıklamalarına şöyle devam etti:

"Mukavemetçilerin ve mücahitlerin direnişiyle Mehmetçiklerle buluştuk ve istiklalimizi kazandık. Türk ordusu gelmeseydi Kıbrıs adası Helenizm'e teslim olacaktı. Kıbrıs Girit gibi olacaktı. Bütün Kıbrıslı Türkler ya katledilecekti ya da adadan göç etmek mecburiyetinde kalacaktı. Türk ordusu 1878'de adadan çekilirken Kıbrıslı Türkler bu adada yetim kaldı, çaresiz kaldı, yokluklarla ve acılarla boğuştu. Ne zaman gelecekler diye gözlerimiz hep Toroslardaydı. 20 Temmuz'da geldiler, artık geri gitmeyecekler. Türk ordusu Kıbrıslı Türklerin bedenindeki can, damarlarındaki kandır. Gafillere ve hainlere karşı takipteyiz ve nöbetteyiz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER