KKTC Başbakanı Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama sonucu çok sayıda kişinin ölmesi, binlerce kişinin yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve hükümetim adına, Lübnan halkına başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."
- Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut için yardım çağrısı
- Trump: Korkunç saldırı
- Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası 'dayanışma' çağrısı
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı
- Pakistan Başbakanı Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren harita açıkladı
- Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!