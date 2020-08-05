KKTC Başbakanı Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama sonucu çok sayıda kişinin ölmesi, binlerce kişinin yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve hükümetim adına, Lübnan halkına başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."