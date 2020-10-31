  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağdı
Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran gelişme: Yavuz testlere başlayacak
İzmir'de 3 Kur'an Kursunun kapısı vatandaşlara açıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Teröristbaşı Karayılan'dan çöküş itirafı: Bizi tümden imha edecekler
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de sevindiren haberler peş peşe geldi!
İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi
Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama
Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında vatandaşlara önemli uyarı
Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse'den güzel haber
Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
Çocukken kendisine çanta veren Kızılay'ın 45 yıllık gönüllüsü
Yeni Azizler seferberliği
YouTube'da korkutan gerçek
Başkan Erdoğan: İzmir'den gelen haberler bizi üzmüştür
Emniyetten depremle ilgili inceleme
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan ile Oğlak aşkta kazanan taraf
Dakikada 2 milyon beyin hücresini kaybedebiliriz
Hareketsiz yaşam donuk omuz yapıyor
31 Ekim 2020 Cumartesi 12:40:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 12:40:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, depremde insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına bu felakette yakınlarını kaybedenlere ve size başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıların bir an önce yakınlarına kavuşmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Etiketler : Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazakistan Kasım Cömert Tokayev İzmir izmir deprem Kazakistan halkı Kazakistan hükümeti
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Birce Akalay'ın maskesi düştü

Birce Akalay'ın maskesi düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER