Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Kardeş Türk halkına yardım etmeye hazırız
Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
Tokayev, mesajında, depremde insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına bu felakette yakınlarını kaybedenlere ve size başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıların bir an önce yakınlarına kavuşmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.
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