  • BIST
    1109.3
  • Dolar
    7,4955
  • Euro
    8,9027
  • Altın
    468,5310
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: 21 Aralık'ta tamamlamış olacağız
21 ilde FETÖ'ye operasyon!
Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaştı
Avrupa'da transfer döneminin şampiyonu Chelsea
Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı yorum! Ege ve Doğu Akdeniz'de oyunu değiştirebilir
17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
AB'den Rusya'ya şok! Kırım seçimlerini tanımadı
Suriye'de Türk Kızılayı aracına silahlı saldırı: Bir şehit, bir yaralı
Bakan Akar: Kıbrıs'ı milli meselemiz kabul ediyoruz
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 etkisini gösteriyor
DSÖ'den kritik açıklama! Ekim ve kasım aylarında ölümler daha sert geçecek
Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
Japonya'da LDP'nin yeni başkanı Suga Yoşihide oldu
Lübnan'da yeni hükümet için önemli gün
Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
Sanayide çarklar dönüyor! Üretim temmuzda yüzde 8,4 arttı
İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Antalya uçağında kadın yolcuya 'ırkçı' saldırı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yemen'de BAE'nin desteklediği gruba çağrı: En kısa sürede çekilin
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:50:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 10:50:00

Japonya'da LDP'nin yeni başkanı Suga Yoşihide oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Suga'nın hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.

Abe Şinzo’nun ağustos sonunda sağlık sorunları nedeniyle başbakanlıktan ve parti liderliği görevinden istifa etmesi sonrası halihazırda LDP milletvekili, Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga, eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı ve LDP eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru, LDP lideri olmak için yarıştı.

71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti liderliğine seçildi.

Parti içi 393 milletvekilinin oylardan Suga’ya 288, Kişida'ya 79 ve İşiba'ya 26 oy giderken, LDP’nin her 47 eyalet temsilciliğinden 3’er oyun dahil edildiği toplam 141 oy, Suga’ya 89, İşiba'ya 42 ve Kişida’ya 10 şeklinde dağılım gösterdi.

Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER