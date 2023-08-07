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07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:45:00

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu yakın zamanda tahliye etmeyi planlıyor

Kaynak: AA

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Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesini ağustos sonu veya eylül başında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kyodo News'in haberine göre yetkililer, radyoaktif suyun tahliyesi için net tarihin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 20 Ağustos'ta Camp David'de ABD'li ve Güney Koreli liderlerle üçlü görüşmesinden sonra belirleneceğini bildirdi.

Görüşmede Kişida'nın, atık suyun tahliyesi planını açıklayacağı ABD'li ve Güney Koreli liderlerle ayrı ayrı görüşmeyi planladığı belirtildi.

Kişida'nın, hükümetin Fukuşima yakınlarında avlanan deniz mahsulleriyle ilgili tartışmaları engellemeye hazır olduğunu iletmek için Balıkçılık Federasyonu başkanıyla görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) final raporunda atık suyun tahliyesinin uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğu bildirilirken Japonya'da yerel balıkçıların ve komşu ülkelerin endişeleri ise devam ediyor.

Japonya'da balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "karşı çıktıklarını" belirtmişti.

Japonya'nın, atık suyun tahliyesi planını Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) eylül başında gerçekleştireceği zirvede Çin'e açıkladıktan sonraya kadar erteleyebileceği kaydedildi.

ATIK SUYUN DENİZE TAHLİYESİ PLANI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki rea

Etiketler : japonya fukuşima radyoaktif atık
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