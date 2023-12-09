Jaishankar, Iştiyye ile telefonda görüştü

Jaishankar, Iştiyye ile telefonda görüştü

Jaishankar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Iştiyye ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Iştiyye'nin Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin "derin endişe duyduğunu" aktaran Jaishankar, Filistin'e ilişkin ülkesinin "uzun süredir devam eden tutumunu" yinelediğini ifade etti.

Jaishankar, Iştiyye ile "iletişimde kalma konusunda" mutabık kaldıklarını da kaydetti.