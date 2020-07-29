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29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:15:00

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 246 bin 776'ya ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 289'a yükselirken, dün aynı sayı 212 idi.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 616'ya, iyileşenlerin sayısı da bugün 275 artışla 199 bin 31'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 690 bin 311 test yapıldı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da son haftalarda yükseliş trendine giren günlük yeni vaka sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni vakaların 200 ile 300 arasında seyrettiğini ve küçük iniş-çıkışlara karşın bunun "stabil" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

HÜKÜMET, OHAL'İ UZATMA HAZIRLIĞINDA

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, dün Senatonun ardından bugün de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayla Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 31 Ocak’ta ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) uzatma yetkisi aldı.

Hükümetin akşam saatlerinde 31 Temmuz'da sona erecek OHAL’i en az 3 ay daha uzatması bekleniyor.

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