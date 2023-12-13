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13 Aralık 2023 Çarşamba 14:37:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 14:37:00

İtalya: Mutlak öncelik Gazzeli sivillerin korunmasıdır

Kaynak: AA

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İtalya hükümeti Gazze'de sivillerin korunmasının mutlak öncelik olarak gördüğünü açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, sivillerin korunmasının ve Gazze'ye insani erişimin arttırılmasının İtalyan hükümeti için "mutlak öncelik" olduğunu söyledi.

Tajani, "X" platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefon görüşmesi yaptığını aktararak "Hamas saldırılarına karşı İsrail'e dayanışmamızı yinelerken sivillerin korunmasının ve Gazze'deki halkın acısını dindirmek için insani erişimin arttırılmasının, İtalyan hükümeti için mutlak öncelik teşkil ettiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dün Gazze'de acil ateşkes talebine yönelik oylanan karar tasarısına 193 ülkeden 153'ü destek verirken 23 ülke "çekimser" kalmış, 10 ülke ise "hayır" oyu vermişti.

İtalya, oylamada "çekimser" oy kullanan ülkeler arasında yer almıştı.

Etiketler : italya gazze sivil
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