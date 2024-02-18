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18 Şubat 2024 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 16:37:00

İsrailli Bakan'dan skandal Mescid-i Aksa çağrısı

Kaynak: AA

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Filistinlilerin ramazan ayında hiçbir surette İsrail'e girişine izin verilmemesi gerektiğini öne süren Ben-Gvir, "Böyle bir risk alamayız, şansa bırakamayız." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin konuyu detaylı görüşmek üzere bugün Ben Gvir ve savaş kabinesi ile toplantı yapması planlanıyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, 16 Şubat'ta, zaman zaman Harem-i Şerif'e baskınlar düzenleyerek tansiyonun yükselmesine neden olan Ben-Gvir'in, bu yıl ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için yoğun çaba harcadığını öne sürmüştü.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenlemiş ancak aşırı sağcı Bakan'ın bu eylemleri, ABD başta pek çok ülke tarafından kınanmıştı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazanda Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.

Etiketler : İSRAİL BEN GVİR MESCİD-İ AKSA FİLİSTİN
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