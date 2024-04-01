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01 Nisan 2024 Pazartesi 20:37:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 20:37:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Şifa Hastanesi'nde bir gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 138'e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze'de Şifa Hastanesi'ne baskını sırasında Muhammed Ebu Sahil isimli Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : İsrail Gazze Gazeteci ölümü Filistin
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