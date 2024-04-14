VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
İsrail'den İran'a yaptırım talebi!
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk teklifi
Akdeniz'de yeni dönem! "Mısır ve Türkiye ortak hareket edecek"
Hollanda'da Burger King şubeleri önünde toplanan gruplar İsrail'i protesto etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14 Nisan 2024 Pazar 19:10:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 19:10:00

İsrail'den İran'a yaptırım talebi!

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, İsrail'e yönelik saldırısı sonrası İran'a karşı yaptırım uygulanmasını talep etti.

Haiat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran'ın dün geceki hava saldırısına ek olarak İsrail'e yönelik "Irak'taki milisler, Yemen'deki Husiler ve Lübnan'daki Hizbullah tarafından da ek saldırılar yapıldığını" belirtti.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini savunan Haiat, "İran saldırganlığı için bedel ödemelidir" ifadelerini kullandı.

Haiat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütü" olarak tanınması gerektiğini savunarak, İran'a yönelik füze alanı dahil olmak üzere "acı verici yaptırımlar uygulanması" talebinde bulundu.

⁠İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Etiketler : İsrail Dışişleri İran saldırısı Yaptırım talebi
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX