İsrail Lübnan'da Hizbullah'ın gözlem noktalarını havadan vurdu

İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ın gözlem noktalarını havadan vurdu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusu, sınırda bir askere ateş açtıkları gerekçesiyle Lübnan'da Hizbullah'ın bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi.
Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.
Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.
- ABD'de olaylar durulmuyor! Protestolar Wisconsin'de devam etti
- Rusya'dan "Belarus'a karışmayın" mesajı
- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralananlar ve şehit yakınları acılarını mahkemede anlattı
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
- Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cephe Yunanistan'ı soyuyor!
- İran, Rusya ve Türkiye'den ortak açıklama: Yasa dışı petrol anlaşmasını kınıyoruz