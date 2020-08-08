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08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:00:00

İsrail ordusu kendisine ait İHA'yı vurdu! Lübnan'dan geldiği zannedilmiş

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İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın düşürüldüğü iddia edilmişti. İsrail ordusunun Lübnan'dan geldiğini iddia ederek vurduğu insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak. ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

Açıklamada, İHA’nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.

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