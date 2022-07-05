VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor
Draghi: Ankara'nın yürüttüğü çabalar takdire şayan
İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor
Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
BM'den garantör ülkelere çağrı
Milli yüzücülerden 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Türkiye ile Pakistan, savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü
Avusturya'da Kovid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı
'Türkiye'nin AB için önemi bir kez daha ortaya çıktı'
Antalya'daki orman yangını kontrol altında
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nefes' operasyonu: 208 gözaltı
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
20 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı
Yaz Mevsiminde Gençliğin Kalbi Tügva'da Atıyor!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili dolayısıyla alınan önlemler hakkında bilgi verdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
5 ilde büyük heyecan! 'Şarıl şarıl petrol aktı'
Stoltenberg FETÖ'yü işaret etti: Birlikte mücadele etmeliyiz
Yüz binlerce sözleşmeliye kadro yolu!
Vergi borcu dudak uçuklattı
05 Temmuz 2022 Salı 23:11:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 23:11:00

İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a ait 4 savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini duyurdu.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmaya işaret ederek "4 İran savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini tespit eden uydu görüntülerini açıkladım. İran, son 10 yılda gösterdiği en büyük varlığıyla kendisini sistemsel olarak Kızıldeniz'e konuşlandırıyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın bu varlığının "küresel ticareti, enerji kaynakları ve güvenliğini tehdit ettiğini" ileri süren İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Ayrıca daha bir hafta önce İran'ın uydu fırlatma testi hakkında konuşmuştum. Doğu Akdeniz'e ulaşabilen balistik sistemlere ve İHA'lara (insansız hava aracı) ek olarak bu, İran'ın Orta Avrupa'ya kadar ulaşabilecek kıtalar arası balistik füzeler geliştirme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor"

Etiketler : İran İsrail Yunanistan
sevgi için çalışırım!

sevgi için çalışırım!
Rap gecesi

Rap gecesi
Çizgi roman yazdı

Çizgi roman yazdı
30 bin km'lik bakım

30 bin km'lik bakım
Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar

Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Sniper Hande

Sniper Hande
Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu

Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX