İsrail 'dayısını' çağırdı

Türkiye, Gazze'de ateşkes ilan edilene ve insani yardımları kesintisiz ulaştırılana kadar İsrail'e ihracatı kısıtladı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar inşaat demirinden jet yakıtına, mermerden seramiğe kadar 54 ürünü kapsıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'e bir dizi yeni tedbir kararı aldıklarını açıklamasının ardından ilk hamle Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e yönelik kısıtlama kararı alındığını açıkladı. Bakanlık, İsrail'in uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği,

uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ile kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saydığını vurguladı.

ATEŞKESE KADAR DEVAM

BMGK ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının hukuken bağlayıcı olduğunu belirten bakanlık, ilk aşamada kısıtlanan ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır." Listedeki uçak ve jet yakıtının İsrail'e mevcutta ihraç edilmediği, gelecek talepleri önlemeye yönelik kısıtlama getirildiği belirtildi.

54 ÜRÜNE KISITLAMA

İhracat kısıtlaması getirilen ürün grupları şu şekilde: Alüminyum profiller, teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri ve makineleri, kepçeler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer, metal işleme makineleri, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makineleri, testere makineleri, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, çelik ürünleri.

ABD'YE ŞİKAYET ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "İsrail, Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in, Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını, ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, ABD'deki dostlarımızla Türkiye'deki yatırımların durdurulması ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi için temasa geçilmesi talimatı verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

'JET YAKITI'YLA KARA PROPAGANDA

Sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'İsrail jetlerinin yakıtı Türkiye'den gidiyor' iftirasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, söz konusu yakıtın, sadece Türk havalimanlarında İsrail yolcu uçakları tarafından alındığı kaydedildi.