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28 Temmuz 2020 Salı 12:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 12:23:00

İspanya'dan İngiltere'nin 'karantina kararına' tepki

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İngiltere'nin koronavirüs salgınında yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki aldı.

İngiltere'nin aldığı kararları revize etmesi için İspanya'nın başlattığı siyasi ve diplomatik görüşmeler şu ana kadar sonuç vermezken, İngiltere hükümeti daha da ileriye giderek daha önce karantina dışında bıraktığı Kanarya ve Balear adalarından gelenlerin de bundan böyle karantinada tutulacağını açıkladı.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını "hatalı ve uyumsuz bir karar" olarak nitelendirdi.

İspanyol televizyonu Telecinco'ya konuşan Sanchez, İspanya'nın birçok özerk yönetiminde Kovid-19 yeni vaka sayısının Avrupa ortalamasının ve İngiltere'nin altında olduğunu savundu.

Sanchez, "İngilizlerin İspanyol adalarında güvenli tatil geçirebileceklerini" vurgulayarak karantina kararının kaldırılması için İngiltere hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İspanya'da artan yeni vaka sayıları olsa da bunun salgında ikinci dalga anlamına gelmediğini kaydeden Sanchez, her şeye rağmen vatandaşlardan Kovid-19'a karşı bireysel önlemlerde daha sorumlu hareket etmelerini istedi.

Diğer yandan İngiliz turistlerin ilk tercihleri arasında olan Balear Adalarının özerk hükümet başkanı Francina Armengol da İspanyol radyosuna verdiği demeçte, "İngiltere'nin bu kararının hiçbir mantıklı yanı yok. Bu haklı bir karar değil. Balear ve İspanya güvenli turizmi garanti ediyor." şeklinde konuştu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilerde Kovid-19'da toplam vaka sayısının hafta sonunda 6 bin 361 artması dikkati çekmişti.

İspanya'da yeni vakalar özellikle Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşırken, İngiltere dışında Fransa, Belçika, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler de vatandaşlarına mecbur kalmadıkça İspanya'ya gitmemelerini tavsiye ediyor.

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