İşgalci İsrail'in geri çekilmesine ABD'den ilk yorum: Çekilme askerlerin dinlenip yenilenmeleri için
Kaynak: AA
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby işgalci İsrail ordusunun bugün erken saatlerde Gazze'nin güneyinden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada çekilmenin askerlerin “dinlenip yenilenmeleri” için olduğunu söyledi.
İsrail'in bugün erken saatlerde tüm kara kuvvetlerini Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekmesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda değil, askerlerin "dinlenip yenilenmeleri" için olduğunu söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 6 ay geride kaldı. Bölgenin dört bir yanında bombardımanını sürdüren ve binlerce sivili öldüren İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bugün açıklanan kısmi çekilmeye ilişkin konuştu. Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten Kirby, "Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, "98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus'tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi" ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.
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