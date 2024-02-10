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10 Şubat 2024 Cumartesi 04:27:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 04:27:00

İşgalci İsrail kana doymuyor! 14 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.

Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler : İşgalci İsrail Gazze saldırısı hayat kaybı 14 ölü
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