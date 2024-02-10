İşgalci İsrail kana doymuyor! 14 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.
Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
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