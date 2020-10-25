İşgalci Ermeni taburu yerle bir edildi! Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti

İşgalci Ermeni taburu yerle bir edildi! Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kontrol edilen alanlar daha da genişlettiğini duyurdu. Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde operasyonlar devam ediyor.

Operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

KONTROL ALANLARI GENİŞLETİLDİ

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde işgalci Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KARABAĞ'A GÖNDERİLEN ASKERLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, işgalci Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.