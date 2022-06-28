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28 Haziran 2022 Salı 13:02:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 13:02:00

İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü

Kaynak: AA

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İran'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinin kırsal bölgelerinde devam eden tahıl hasadında kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü görülüyor.

Kazvin'deki tarlaların verimi önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azaldı. Bu durum tahıl fiyatlarını yüzde 100'den fazla artırdı.

Verim düşük olsa da Kazvin'de bu yıl daha çok tarla sürüldüğü için buğday eksikliğinin bir nebze kapatılması umut ediliyor.

Suyun ulaşmadığı bazı bölgelerde ise yağmur da yağmadığı için ekinlerin biçilebilecek seviyeye ulaşamadığı gözleniyor.

Çiftçiler hem tarla biçtiriyor hem de kışa hazırlık yapıyor

Eyalet merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kevendec köyünde ise çiftçilerin hummalı çalışması devam ediyor.

Bölge ikliminin sıcak ve kurak olması nedeniyle aynı zamanda olgunlaşan ekinleri biçtirmek isteyen çiftçiler biçerdöver sırasına girerek hasat yapıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sabahın ilk saatlerinde ve ikindiden sonra çalışmayı tercih eden çiftçiler, gece geç saatlere kadar biçim işlemine devam ediyor.

Bir yandan biçerdöverler tarlaları biçerken diğer yandan çiftçiler tarlalarındaki sapı balya yapıp hayvanlarının kışlık yiyeceği olarak istiflemenin uğraşını veriyor.

Saman balyalarını taşıyan, antika sayılabilecek derecede eski kamyonlar ise süsleme ve işlemeleriyle renkli görüntüler oluşturuyor.

"Kuraklık nedeniyle verim üçte bir oranında azaldı"

AA muhabirine konuşan Kevendec köyü sakinlerinden Taki Mafi, atalarının 18. yüzyıl başlarında Nadir Şah tarafından Kirmanşah'dan buraya sürülmesinden beri bu köyde yaşadıklarını söyledi.

Köyün temel gelir kaynağının çiftçilik olduğunu kaydeden Mafi, bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilendiklerini ifade etti.

İranlı köylü, "Geçen sene ekinlere 4-5 defa su verdim, yağmur da yağıyordu. Bu sene ancak 3 defa sulayabildim. Kışın kar az yağdı, yağmur ise neredeyse yağmadı." dedi.

Kuraklığa rağmen durumlarından şikayet etmeyen Mafi, "Kuraklık nedeniyle geçen yıla göre verim üçte bir oranında azaldı. Allaha şükür, durum daha da kötü olabilirdi." diye konuştu.

- "Masrafımız iki katına çıktı ama buğday fiyatı da iki katını geçti"

Mafi, buğdayı biçimden hemen sonra devlet silosuna satmaya götüreceğini, teslimden birkaç gün sonra da parasını alabileceğini söyledi.

Buğdaydaki fiyat artışıyla masraflarını karşıladığını kaydeden Mafi, "Masrafımız iki katına çıktı ama buğday fiyatı da iki katını geçti. Daha önce 5 bin 500 tümen (yaklaşık 3 TL) olan buğdayın kilosu şu an 11 bin 500 (yaklaşık 6,2 TL) tümene çıktı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kazvin İRAN TAHIL
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