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İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde yangın çıktı
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09 Mayıs 2023 Salı 18:23:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 18:23:00

İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde yangın çıktı

Kaynak: AA

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İran'ın İsfahan kentindeki bir elektrik santralinde nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın çıktı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan eyaletine bağlı Dorçe ilçesinde Şehid Abbaspur Elektrik Santralinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmeye çalıştığı ve yangının büyüklüğü nedeniyle İsfahan'daki tüm itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için gönderildiği bilgisi verildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler : iran isfahan elektrik santral
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