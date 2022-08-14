İran'dan bıçaklı saldırgana tebrik!

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırı, İran basınında da geniş yer aldı. İran basını Salman Rüşdi'ye saldıran kişi hakkında övgü ile bahsederek, haberi "Mürted yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı" manşetleriyle duyurdu. Doğrudan İran dini lideri tarafından genel yayın yönetmeninin atandığı Keyhan gazetesi saldırıyı, "New York'ta mürted ve şeytani yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyi binlerce kez tebrik ediyoruz" manşetiyle verdi. Saldırıya ilişkin haberde, "Allah'ın düşmanının boynunu kıran adamın eli öpülmeli" ifadesi yer aldı. İran devlet televizyonu ise Salman Rüşdi'ye yönelik bıçaklı saldırıyı "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm fetvası yerine getirildi" şeklinde duyurdu.

MERENDİ: GÖZYAŞI DÖKECEK DEĞİLİM

İran ile 5+1 ülkeleri arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde İran heyeti içerisinde yer alan Muhammed Merendi ise sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Ben İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ve küçük gören bir yazar için gözyaşı dökecek değilim. Ancak olası bir nükleer anlaşmaya geri dönüş sürecinde ABD'nin İran'ı hedef alan Bolton'a suikast iddiaları ve ardından gelen bu saldırı tesadüf olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

ABD, SALMAN RÜŞDİ'YE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yazar Salman Rüşdi'ye yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada "Ülkemiz ve dünya, yazar Salman Rüşdi'ye karşı kınanması gereken bir saldırıya tanık oldu. Bu şiddet eylemi dehşet verici." ifadesini kullandı.

Sullivan açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimindeki hükümet olarak hepimiz onun bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Chautauqua Enstitüsündeki konferans salonunda ilk müdahalesi yapılarak yakın bölgedeki UPMC Hamot Surgery Center'da ameliyata alınan Rüşdi'nin tedavisi hala aynı hastanede devam ediyor.

- SALDIRGAN SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Hint kökenli İngiliz vatandaşı Salman Rüşdi'yi bıçakladığı söylenen California doğumlu Hadi Matar, Associated Press'in bildirdiğine göre, New York'ta çıkarıldığı ilk mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu iddia etti.

Fairview'de ikamet eden Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.

Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.

- SALDIRI

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, cuma günü, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın polis karakoluna götürülen Matar'ın New Jersey Fairview'deki evi dün akşam saatlerinde polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saatlerce arama yapılmıştı.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın, saldırının gerçekleştiği aynı gün, geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve muhtemelen bir gözünü kaybedebileceği bilgisini paylaşmıştı.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.