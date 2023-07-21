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21 Temmuz 2023 Cuma 15:55:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 15:55:00

İran'dan, AB'ye "yeni yaptırım" tepkisi

Kaynak: AA

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İran, Avrupa Birliğinin (AB), Tahran'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya desteği gerekçesiyle insansız hava aracı (İHA) yapımında kullanılabilecek parçaların İran'a ihracatına yasak getirilmesini öngören yeni yaptırımlarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yayımladığı yazılı mesajında, "İran'a ait İHA'ların Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya ihraç edildiği iddiası birçok kez resmi olarak duyurulduğu üzere asılsız bir suçlamadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın İran ile Rusya arasındaki ikili işbirliğiyle ilişkilendirilmesinin "yalnızca siyasi hedefleri olan bir eylem" olduğunu savunan Kenani, "Ne yazık ki Batı, İran'a karşı etkisiz ve başarısız yaptırımlar uygulama politikasını siyasi saiklerle ve asılsız iddialara başvurarak sürdürmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu dile getiren Kenani, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasını desteklediklerini belirtti.

Kenani, ülkesinin AB'nin yaptırımlarına karşı mütekabiliyet esası doğrultusunda karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

ABD ve Ukrayna başta olmak üzere Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek veren Batı ülkeleri, İran'ı Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) göndermekle suçluyor. İran yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın başlamasından aylar önce sınırlı sayıda insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini söylemişti. Abdullahiyan, bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Etiketler : İran Avrupa Birliği İHA Tahran Ukrayna savaşı
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