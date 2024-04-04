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İran'da Devrim Muhafızlarına ait yerlere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi
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04 Nisan 2024 Perşembe 01:38:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 01:38:00

İran'da Devrim Muhafızlarına ait yerlere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızlarına ait askeri tesisle iki polis karakoluna eş zamanlı saldırıların yapıldığı açıklandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı silahlı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Birkaç dakika önce Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Etiketler : İran Sistan-Beluçistan Saldırı
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