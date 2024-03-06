VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken ile Gantz Gazze'yi görüştü
KAAN için CİMER'e teşekkür mesajı yağdı!
Bakan Güler Hasanov ile görüştü
3 terörist öldürüldü
Japonya'da İslamofobi'de korkutan artış!
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
06 Mart 2024 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 09:35:00

İran'da askerlerle kaçakçılar arasında çatışma çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın doğusunda kaçakçılarla çatışmada 1 asker öldü 2'si yaralandı.

İran'ın doğusunda Afganistan sınırındaki Güney Horasan eyaletinde sınır muhafızları ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Güney Horasan eyaletinin sınır bölgesinde sınır muhafızları ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada sınır karakolu komutanı olduğu belirtilen Teğmen Ali Rıza Mozen yaşamını yitirdi, 2 sınır muhafızı da yaralandı.

Etiketler : iran asker kaçakçılık
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX