İran'da askerlerle kaçakçılar arasında çatışma çıktı
Kaynak: AA
İran'ın doğusunda kaçakçılarla çatışmada 1 asker öldü 2'si yaralandı.
İran'ın doğusunda Afganistan sınırındaki Güney Horasan eyaletinde sınır muhafızları ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Güney Horasan eyaletinin sınır bölgesinde sınır muhafızları ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada sınır karakolu komutanı olduğu belirtilen Teğmen Ali Rıza Mozen yaşamını yitirdi, 2 sınır muhafızı da yaralandı.