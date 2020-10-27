İran'da korkutan deprem!

İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04'te kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.