İran'da korkutan deprem!

27 Ekim 2020 Salı 09:50:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:50:00
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Kaynak: AA
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İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04'te kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.
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