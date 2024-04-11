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İran, İsrail'e saldıracak mı? Savaş kabinesi toplanıyor
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11 Nisan 2024 Perşembe 12:57:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 12:57:00

İran, İsrail'e saldıracak mı? Savaş kabinesi toplanıyor

Kaynak: AA

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İsrail savaş kabinesi esir takası ve İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle toplanacak.

İsrail'de savaş kabinesinin Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün toplanacağı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, savaş kabinesinin bugün yerel saatle 19.30'da toplanacağı ifade edildi.

Haberde toplantının, İsrail'in ateşkes ve esir takası konularında Hamas'ın tutumuna ilişkin bir yanıt ve İran'dan olası misilleme saldırısı beklediği bir dönemde gerçekleştirileceği belirtildi.

Hamas'tan 9 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiği, önerinin inceleneceği, daha sonra takınacakları tavır hakkında bilgi verileceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yapılan dolaylı müzakerelerde esir sayısına ilişkin anlaşmazlık bulunduğunu aktarmıştı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : israil iran savaş kabinesi
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