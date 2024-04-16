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İran Dışişleri Bakanı: Beyaz Saray'ı açıkça uyardık
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16 Nisan 2024 Salı 00:32:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 00:32:00

İran Dışişleri Bakanı: Beyaz Saray'ı açıkça uyardık

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Abdullahiyan ile Wang Yi, bölgedeki son gelişmeler ve Tahran ile Pekin arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırısı ve yürüttükleri diplomatik çalışmalar hakkında Çinli mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, "Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlama macerasına kalkması durumunda Tahran'ın tepkisinin ve bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınayarak bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu belirtti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Etiketler : İran Dışişleri Bakanı İsrail saldırıları Hüseyin Emir Abdullahiyan Beyaz Saray uyarı
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