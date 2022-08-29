Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Teröristlerin en önemli geçiş ve kaçış güzergahlarından biri olan, Irak'ın kuzeyinde üç tarafı derin vadiler bulunan, 1800 metre rakımlı Kumartepe'de kurulan üs bölgesi, terörün belinin kırılmasında önemli rol üstlendi.

Yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan komandolar, aynı bölgedeki Sinat-Haftanin bölgesinde hudut güvenliğini ileriden sağlamak için teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaraları tespit ettikten sonra tek tek imha ediyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen sınır ötesinde terörle mücadelelerini artan bir tempoda devam ettiren komandolar, zaman zaman sızma girişiminde bulunan teröristleri etkin harekat kabiliyetlileriyle anında etkisiz hale getiriyor.

Operasyonlar sonucu terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuran Mehmetçik, dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren komandolar, revir, spor salonu, kütüphane ve dinlenme odalarıyla tam donanımlı hale getirilen üs bölgesinde görevini fedakarca yapıyor. Askerler, ayrıca üs bölgesindeki fırında ekmek pişirip yemek hazırlıyor, yumurtalarından yararlandıkları tavuk besliyor.

"Milletimizin gözü arkada kalmasın, bizler buradayız"

Üs Bölgesi Komutanı Üsteğmen Tuğlan Çilenger, AA muhabirine, Pençe Kaplan Harekatı bölgesindeki Kumartepe Üs Bölgesi'nde bulunduklarını söyledi.

Çilenger, 25 Ağustos 2019'dan bu yana her türlü iklim ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü tehdide karşı 'vatan namustur' bilinciyle sorumluluk bölgemizi en iyi şekilde koruyoruz. Yerli ve milli son teknoloji silahlarımızla her türlü hava arazi koşulunda şanlı bayrağımızın gölgesinde ve kahraman şehitlerimizin huzurunda 7/24 burada güvenliği sağlıyoruz. Milletimizin gözü arkada kalmasın, bizler buradayız."