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09 Aralık 2021 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 21:18:00

İngiltere'de 'kuş gribi' alarmı: 38 bina enfekte oldu

Kaynak: AA

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İngiltere, şimdiye kadar yaşadığı en büyük kuş gribi salgını ile karşı karşıya kaldı. Ülkede olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.

İngiltere'de dün itibarıyla kuş gribi salgını nedeniyle 38 binanın enfekte olduğu teyit edilirken bunun, "şimdiye kadarki en fazla enfekte olmuş tesis" olduğu aktarıldı.

Geçen yıl toplam 26 teyit edilmiş vaka bulunuyordu.

ÇİFTLİK SAHİPLERİNE "HAYVANLARI İÇERİDE TUTUN" UYARISI

İngiltere genelinde 3 Kasım'da bazı bölgeler "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edildi ve bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatıldı.

Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, insan sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu ve COVID-19 salgınıyla bir bağlantısı olmadığını ancak enfekte kuşlara dokunulmaması gerektiğini vurguladı.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR"

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Bu yıl şu anda 36 onaylanmış vaka ile İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınını gördüğümüzü söylemeliyim." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Baş Veteriner Yetkilisi Dr. Christine Middlemiss, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastalığın Rusya'nın kuzeyinden ve Doğu Avrupa'dan uçan göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını ancak gelecekte kötüleşen bir salgını önlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"BİR YIL DAHA BEKLEYİP DAHA DA BÜYÜK BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYA KALAMAYIZ"

Tesislerdeki tüm kümes hayvanlarının oluşturdukları sürekli enfeksiyon riski nedeniyle itlaf edilmesi gerektiğini söyleyen Middlemiss, "Şimdi toplam yarım milyon kadar itlaf edilmiş olacak." diye konuştu.

Middlemiss, "Bir yıl daha bekleyip daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalamayız. Bu nedenle, arkasında ne olduğu hakkında daha fazla neler yapabileceğimizi anlamak için sadece kendi bilim insanlarımızla değil, uluslararası alanda da çalışacağız." dedi.

Mutlak çözüm yolunun biyo-güvenlik olduğunun altını çizen Middlemiss, tavuk barınaklarının da çok temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : kuş gribi ingiltere enfekte
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