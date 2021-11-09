VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Ordumuzu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış eli
"Soysuzluktur, edepsizlikti"
Bölgede savaş endişesi! Başkan Erdoğan devreye girdi
Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım
İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Sınıra akın akın geliyorlar
İçişleri duyurdu: Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı!
"FETÖ destekliyor" dediği İP'e grup başkanvekili oldu
Dehşete düşüren gerçek! İsrail bile bile vurmuş
INDOPACOM'un eski komutanı uyardı: Taarruz füzeleri konuşlandırılmalı
Lütfü Türkkan'ın ilk vukuatı değil: Şehit ailelerine alerjisi var
Çin'de umut vadeden araştırma
Meteoroloji saat verdi! Kar geliyor
Ev alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Sahip olmamız katiyen gerekli!
Dünyanın en iyisi Türkiye'nin olacak
30 adet sipariş yolda! AKINCI TİHA'da kullanılacak
Aşka geldi
Hem iş hem tatil
Konser maratonu
Komedinin doğaçlama ikilisi
Vitamin deposu ama! İlaç kullananlar greyfurt yerken dikkat
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Kasım
Korona atlatanlar klinik tabloya göre aşı olmalı
09 Kasım 2021 Salı 10:14:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 10:14:00

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Sınıra akın akın geliyorlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, düzensiz göçmenlerin, Polonya'nın kendilerini zorla geri göndermesine karşılık kalabalık bir şekilde organize olduğunu vurgulayarak, “Polonya tarafının mültecilere karşı fiziksel güç ve özel ekipman kullanımını haklı çıkarmaya yönelik provokatif eylemlerini göz ardı etmiyoruz.' dedi.

Belarus'ta yaz aylarından bu yana AB'ye süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğü Polonya'ya sınırı olan Grodno şehrinde gerçekleşti. Sosyal medyada görüntüleri yayılan, çoğunluğunun Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin düzensiz göçmen, ellerinde valiz ve çantalarıyla sabah saatlerinde Bruzgi sınır noktasına doğru ilerlemeye başladı. Sosyal medya üzerinden organize olduğu ifade edilen göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçti.

Göçmenlerin bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerledi. Polonya Savunma Bakanlığı, göçmenlerin Kuznetskiy sınır noktasından biraz uzakta bulunan Belarus sınırları içerisinde olduğunu duyurdu. Geniş güvenlik önlemi alan Polonya tarafından, sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bölgede helikopter uçurulduğu görüntülere yansıdı. Sosyal medyada göçmenlerin Polonya değil, Almanya'ya gitmek istediklerine dair açıklamalar yer aldı. Polonyalı yetkililer, göçmenlerin ülkeye geçişine izin vermediklerini, giriş yapabilenleri de Belarus'a geri göndereceklerini duyurdu.

- BELARUS VE POLONYA BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, düzensiz göçmenlerin, Polonya'nın kendilerini zorla geri göndermesine karşılık kalabalık bir şekilde organize olduğunu vurgulayarak, "Polonya tarafının mültecilere karşı fiziksel güç ve özel ekipman kullanımını haklı çıkarmaya yönelik provokatif eylemlerini göz ardı etmiyoruz." dedi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Warwrzyk da Polonya-Belarus sınırındaki durumun ağırlaşabileceğine dikkat çekerek, Belarus makamlarının sınırdaki durumu tırmandırmaya çalıştığını savundu.

- BELARUS: SINIRDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Öte yandan Belarus-Polonya sınırında yaşananlara ilişkin Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, gerginliğin devam ettiği belirtildi. Aralarında önemli sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla göçmenin Polonya sınırı boyunca bariyerlerin önünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin kendi ifadeleriyle Belarus'ta yaşamak istemedikleri, rotalarının nihai hedefinin koruması altına girmek istedikleri AB ülkeleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin, hayatları tehlikede olduğu gerekçesiyle ülkelerini terk ettiklerini Polonya tarafına bildirmeye çalıştığı ifade edilerek, "Mültecilerin saldırgan eylemleri olmamasına rağmen Polonya güvenlik güçleri, durumu anlamaya çalışmak yerine psikolojik baskı kullanmak için hava araçları kullandı, ayrıca koruma arayan kişilere de göz yaşartıcı gaz kullanıldı." denildi. Açıklamada ayrıca, mültecilerin daha kararlı eylemlere geçtiği ve Polonya sınır bariyerlerini yıkmaya başladıkları kaydedildi.

Etiketler : Polonya Belarus-Polonya sınırı Belarus Devlet Sınır Komitesi
Çekimler başlıyor

Çekimler başlıyor
"Yeni şarkılar yola çıktı!"

"Yeni şarkılar yola çıktı!"
Uma Thurman benzetmesi

Uma Thurman benzetmesi
Annesi görmesin

Annesi görmesin
Evirgen'den aşk itirafı

Evirgen'den aşk itirafı
Seda gitti Meryem geldi

Seda gitti Meryem geldi
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Buse İskender ilk hedefini açıkladı

Buse İskender ilk hedefini açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER