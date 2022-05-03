Komşudan PKK'ya ağır darbe!

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin IKBY'nin Duhok kentine sığındığı kaydedildi.

Kentten kaçan 4 bin 83 kişiden birçoğu çadır kamplara yerleştirilirken, diğer sığınmacılar ise çöllere gitti.

Öte yandan sabah saatlerinde Sincar'daki durumu incelemek üzere Irak ordusuna mensup üst düzey komutanlar heyetinde bulunan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, kentin kuzey kısmının Irak güvenlik güçleri kontrolü altına geçtiğini söyledi.

Irak ordusu tarafından düzenlenen operasyonun amacını, kent imarıyla birlikte göçmenlerin evlerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu belirten Şammari, kentte kapalı olan bazı yolların açıldığını duyurdu.