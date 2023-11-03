Hırvatistan'dan Avusturya'ya giden küçük uçak düştü
Kaynak: AA
Hırvatistan'dan Avusturya'ya giden küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.
Hırvatistan'dan Avusturya'nın Salzburg kentine giden küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya'da polis, dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den havalanan "Cirrus SR20" tipi küçük uçağın, 2 saat sonra Salzburg'un Lintsching bölgesi yakınlarında düştüğünü bildirdi.
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