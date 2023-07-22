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22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:59:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:59:00

Hindistan'da binlerce kişi oturma eylemi düzenledi

Kaynak: AA

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Hindistan'da çoğunluğu kadın binlerce kişi, son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde iki kadının taciz edildiği görüntülerinin yayılmasının ardından oturma eylemi düzenledi.

Protestolar, eyaletin başkenti Imphal'ın güneyindeki Churachandpur kasabasında düzenlendi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu oturma eylemlerinde göstericiler, çete tacizine karışanların derhal tutuklanmasını talep etti.

Protestolarda yaklaşık 15 bin kişi, eyalet başbakanı N Biren Singh'in görevden alınması çağrısında bulundu.

Polis, çete tacizine karışan 5'inci şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek, soruşturma kapsamında baskınlara devam edildiğini açıkladı.

ÇETE TACİZİNİN YAŞANDIĞI GÜN, İKİ KADIN DAHA TACİZ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

NDTV'nin haberine göre, 4 Mayıs'ta Manipur'da çete tacizinin yaşandığı gün, olay yerinden yalnızca 40 kilometre uzaklıkta, 21 ve 24 yaşındaki iki kadının daha taciz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konung Mamang bölgesinde yaşanan olayda, görgü tanığı, oto yıkamada çalışan söz konusu iki kadının kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Indian Express'in haberine göre de tacize uğrayan kadınlardan birinin annesi 16 Mayıs'ta karakola yaptığı şikayet başvurusunda, kızının ve diğer kadının "tecavüze uğrayıp, hunharca işkence gördükten sonra vahşice öldürüldüğünü" söyledi.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip taciz ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek, "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "idam cezasının göz önünde bulundurulacağını" kaydetmişti.

Polis, ülkede gündem olan görüntülerin ardından 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

MANİPUR'DA ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

Etiketler : Hindistan Manipur eyaleti taciz Oturma eylemi düzenleme
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